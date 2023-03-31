Новости часа: второй для Москвы электробусный парк откроют в Митине

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Второй для Москвы электробусный парк откроют летом в районе Митино. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Автомобиль "Москвич 3" можно будет купить по программе трейд-ин. Об этом заявил производитель.

Дату проведения весеннего велофестиваля перенесли в Москве на 21 мая. Об изменениях рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.