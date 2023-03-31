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12:30

Экономика

Новости часа: второй для Москвы электробусный парк откроют в Митине

Новости часа: второй для Москвы электробусный парк откроют в Митине

Собянин: в индустриальном парке "Руднево" начат выпуск гражданских беспилотников

Новости часа: Собянин рассказал о новых маршрутах электробусов в столице

Новости часа: инвесторы вложили в экономику Москвы почти 6 трлн рублей в 2022 году

Свыше 400 брендов РФ примут участие в Московской неделе интерьера и дизайна – Собянин

Собянин: высокотехнологичную медпомощь в Москве стали оказывать в 50 раз чаще

Инвесторы вложили в экономику Москвы почти 6 трлн рублей в 2022 году – Собянин

Собянин: строящийся Сабуровский мост улучшит транспортное обслуживание 3,3 млн человек

Собянин: строительная готовность первой очереди Троицкой линии метро составляет около 60%

Собянин: окончание строительства первой очереди Троицкой линии запланировано на 2024 год

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Второй для Москвы электробусный парк откроют летом в районе Митино. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Автомобиль "Москвич 3" можно будет купить по программе трейд-ин. Об этом заявил производитель.

Дату проведения весеннего велофестиваля перенесли в Москве на 21 мая. Об изменениях рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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