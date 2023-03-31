Собянин: в индустриальном парке "Руднево" начат выпуск гражданских беспилотников

В одном из корпусов индустриального парка "Руднево" стартовало серийное производство беспилотников. Эти модели смогут перевозить грузы на дальние расстояния даже в самых сложных погодных условиях. О производственной площадке рассказал Сергей Собянин.

В комплексе организован полный цикл – от проектирования до покраски и испытаний. По словам мэра столицы, еще три производства находятся на стадии запуска по беспилотной авиации. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.