Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:15

Город

Собянин: в индустриальном парке "Руднево" начат выпуск гражданских беспилотников

Собянин: в индустриальном парке "Руднево" начат выпуск гражданских беспилотников

Новости часа: Собянин рассказал о новых маршрутах электробусов в столице

Новости часа: инвесторы вложили в экономику Москвы почти 6 трлн рублей в 2022 году

Свыше 400 брендов РФ примут участие в Московской неделе интерьера и дизайна – Собянин

Собянин: высокотехнологичную медпомощь в Москве стали оказывать в 50 раз чаще

Инвесторы вложили в экономику Москвы почти 6 трлн рублей в 2022 году – Собянин

Собянин: строящийся Сабуровский мост улучшит транспортное обслуживание 3,3 млн человек

Собянин: строительная готовность первой очереди Троицкой линии метро составляет около 60%

Собянин: окончание строительства первой очереди Троицкой линии запланировано на 2024 год

Собянин поздравил сотрудников НПЦАП имени академика Н. А. Пилюгина с 60-летием предприятия

В одном из корпусов индустриального парка "Руднево" стартовало серийное производство беспилотников. Эти модели смогут перевозить грузы на дальние расстояния даже в самых сложных погодных условиях. О производственной площадке рассказал Сергей Собянин.

В комплексе организован полный цикл – от проектирования до покраски и испытаний. По словам мэра столицы, еще три производства находятся на стадии запуска по беспилотной авиации. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоИван КнязевАлександра Корнева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика