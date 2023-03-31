Новости часа: Собянин рассказал о новых маршрутах электробусов в столице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин рассказал, что в Москве добавят 29 маршрутов электробусов в этом году.

Призывников не будут отправлять в зону СВО. Сил контрактников и мобилизованных достаточно, заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский.

Движение по трассе М-4 в Ростовской области, где застряли более тысячи машин, началось в обе стороны. Об этом сообщили в МЧС.