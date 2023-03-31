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Общество

Новости часа: Собянин рассказал о новых маршрутах электробусов в столице

Новости часа: Собянин рассказал о новых маршрутах электробусов в столице

Новости часа: инвесторы вложили в экономику Москвы почти 6 трлн рублей в 2022 году

Свыше 400 брендов РФ примут участие в Московской неделе интерьера и дизайна – Собянин

Собянин: высокотехнологичную медпомощь в Москве стали оказывать в 50 раз чаще

Инвесторы вложили в экономику Москвы почти 6 трлн рублей в 2022 году – Собянин

Собянин: строящийся Сабуровский мост улучшит транспортное обслуживание 3,3 млн человек

Собянин: строительная готовность первой очереди Троицкой линии метро составляет около 60%

Собянин: окончание строительства первой очереди Троицкой линии запланировано на 2024 год

Собянин поздравил сотрудников НПЦАП имени академика Н. А. Пилюгина с 60-летием предприятия

Новости часа: Путин поручил увеличить долю отечественных лекарств на рынке РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин рассказал, что в Москве добавят 29 маршрутов электробусов в этом году.

Призывников не будут отправлять в зону СВО. Сил контрактников и мобилизованных достаточно, заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский.

Движение по трассе М-4 в Ростовской области, где застряли более тысячи машин, началось в обе стороны. Об этом сообщили в МЧС.

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