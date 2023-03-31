Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:30

Общество

Новости часа: инвесторы вложили в экономику Москвы почти 6 трлн рублей в 2022 году

Новости часа: инвесторы вложили в экономику Москвы почти 6 трлн рублей в 2022 году

Свыше 400 брендов РФ примут участие в Московской неделе интерьера и дизайна – Собянин

Собянин: высокотехнологичную медпомощь в Москве стали оказывать в 50 раз чаще

Инвесторы вложили в экономику Москвы почти 6 трлн рублей в 2022 году – Собянин

Собянин: строящийся Сабуровский мост улучшит транспортное обслуживание 3,3 млн человек

Собянин: строительная готовность первой очереди Троицкой линии метро составляет около 60%

Собянин: окончание строительства первой очереди Троицкой линии запланировано на 2024 год

Собянин поздравил сотрудников НПЦАП имени академика Н. А. Пилюгина с 60-летием предприятия

Новости часа: Путин поручил увеличить долю отечественных лекарств на рынке РФ

Собянин: строительство Сабуровского моста через Москву-реку вышло на финишную прямую

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Инвесторы вложили в экономику Москвы почти 6 триллионов рублей по итогам 2022 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 30 автобусов с пассажирами остаются в заторе на трассе М-4 "Дон" под Ростовом. Это данные Минтранса региона.

Желтый уровень опасности из-за тумана объявили в Московском регионе на вечер 31 марта. Об этом сообщил Гидрометцентр.

Читайте также
мэр МосквыэкономикагородрегионыобществопогодавидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика