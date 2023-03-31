Новости часа: инвесторы вложили в экономику Москвы почти 6 трлн рублей в 2022 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Инвесторы вложили в экономику Москвы почти 6 триллионов рублей по итогам 2022 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 30 автобусов с пассажирами остаются в заторе на трассе М-4 "Дон" под Ростовом. Это данные Минтранса региона.

Желтый уровень опасности из-за тумана объявили в Московском регионе на вечер 31 марта. Об этом сообщил Гидрометцентр.