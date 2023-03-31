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Свыше 400 брендов РФ примут участие в Московской неделе интерьера и дизайна – Собянин

Свыше 400 брендов РФ примут участие в Московской неделе интерьера и дизайна – Собянин

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Вторая Московская неделя интерьера и дизайна объединит больше 400 ведущих отечественных брендов. Об этом написал в своем телеграмм-канале Сергей Собянин.

Они представят лучшие образцы мебели, предметов интерьера и отделочных материалов. На мероприятии запланированы лекции и мастер-классы от известных производителей, дизайнеров и архитекторов.

Московская неделя интерьера и дизайна пройдет на ВДНХ с 6 по 9 мая. Прийти смогут все желающие, достаточно зарегистрироваться на официальном сайте. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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