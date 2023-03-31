Инвесторы вложили в экономику Москвы почти 6 трлн рублей в 2022 году – Собянин

Почти шесть триллионов рублей вложили инвесторы в столичную экономику за 2022 год. Об этом написал в телеграм-канале Сергей Собянин.

Основная доля – около 4,5 триллиона – пришлась на крупный и средний бизнес. Вложили их на закупку машин и оборудования, в строительство нежилых зданий и благоустройство. Приток денег в основной капитал города стабильно растет несмотря на санкции, отметил мэр.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.