Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:30

Экономика

Инвесторы вложили в экономику Москвы почти 6 трлн рублей в 2022 году – Собянин

Инвесторы вложили в экономику Москвы почти 6 трлн рублей в 2022 году – Собянин

Собянин: строящийся Сабуровский мост улучшит транспортное обслуживание 3,3 млн человек

Собянин: строительная готовность первой очереди Троицкой линии метро составляет около 60%

Собянин: окончание строительства первой очереди Троицкой линии запланировано на 2024 год

Собянин поздравил сотрудников НПЦАП имени академика Н. А. Пилюгина с 60-летием предприятия

Новости часа: Путин поручил увеличить долю отечественных лекарств на рынке РФ

Собянин: строительство Сабуровского моста через Москву-реку вышло на финишную прямую

Собянин: количество пересадок на БКЛ увеличится с запуском новых диаметров наземного метро

Новости часа: Собянин рассказал, как Троицкая линия разгрузит другие станции метро

Новости часа: Собянин рассказал о преимуществах открытия станции метро "Генерала Тюленева"

Почти шесть триллионов рублей вложили инвесторы в столичную экономику за 2022 год. Об этом написал в телеграм-канале Сергей Собянин.

Основная доля – около 4,5 триллиона – пришлась на крупный и средний бизнес. Вложили их на закупку машин и оборудования, в строительство нежилых зданий и благоустройство. Приток денег в основной капитал города стабильно растет несмотря на санкции, отметил мэр.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыэкономикагородвидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика