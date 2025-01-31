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Новости

31 января, 23:55

Новости

Новости часа: Собянин рассказал об уникальной концепции цирка на проспекте Вернадского

Новости часа: Собянин рассказал об уникальной концепции цирка на проспекте Вернадского

Новости часа: Собянин рассказал, каким будет обновленный цирка на проспекте Вернадского

Новости часа: Собянин рассказал, каким будет цирк на проспекте Вернадского

Новости часа: Собянин рассказал, каким будет цирк на проспекте Вернадского

Новости часа: Собянин рассказал об уникальной концепции цирка на проспекте Вернадского

Собянин рассказал, каким будет цирк на проспекте Вернадского после реконструкции

Новости часа: платформой "Электронный дом" пользуются более 2,1 млн человек – Собянин

На платформе "Электронный дом" появятся новые услуги и сервисы – Собянин

Новости часа: Сергей Собянин открыл уникальный ледовый дворец в Мнёвниковской пойме

Новости часа: Сергей Собянин рассказал об одном из крупнейших спортивных кластеров страны

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа.

Реконструкция цирка на проспекте Вернадского позволит создать в городе объект мирового уровня, заявил Сергей Собянин.

Объем инвестиций в промышленность Москвы к 2030 году планируется увеличить в 8 раз по сравнению с 2020 годом, сообщил заммэра Максим Ликсутов.

Желтый уровень погодной опасности введут в Москве из-за гололедицы и снега с вечера 1 февраля, рассказали в Гидрометцентре.

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