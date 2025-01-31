Новости часа: Собянин рассказал об уникальной концепции цирка на проспекте Вернадского

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа.

Реконструкция цирка на проспекте Вернадского позволит создать в городе объект мирового уровня, заявил Сергей Собянин.

Объем инвестиций в промышленность Москвы к 2030 году планируется увеличить в 8 раз по сравнению с 2020 годом, сообщил заммэра Максим Ликсутов.

Желтый уровень погодной опасности введут в Москве из-за гололедицы и снега с вечера 1 февраля, рассказали в Гидрометцентре.