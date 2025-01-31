31 января, 23:55Новости
Новости часа: Собянин рассказал об уникальной концепции цирка на проспекте Вернадского
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа.
Реконструкция цирка на проспекте Вернадского позволит создать в городе объект мирового уровня, заявил Сергей Собянин.
Объем инвестиций в промышленность Москвы к 2030 году планируется увеличить в 8 раз по сравнению с 2020 годом, сообщил заммэра Максим Ликсутов.
Желтый уровень погодной опасности введут в Москве из-за гололедицы и снега с вечера 1 февраля, рассказали в Гидрометцентре.