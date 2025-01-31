31 января, 22:30Новости
Новости часа: Собянин рассказал, каким будет обновленный цирка на проспекте Вернадского
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. После реконструкции цирк на проспекте Вернадского увеличит количество мест для зрителей до 5 тысяч, сообщил Сергей Собянин.
В Хорошёво-Мнёвниках построят новый технопарк, рассказал заместитель мэра Владимир Ефимов.
Морозы до 12 градусов ожидаются в столичном регионе на следующей неделе, отметили в Росгидромете.
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