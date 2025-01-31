Новости часа: Собянин рассказал, каким будет цирк на проспекте Вернадского

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. После реконструкции цирк на проспекте Вернадского увеличит количество мест для зрителей с 3 до 5 тысяч, сообщил Сергей Собянин.

В Хорошёво-Мнёвниках по программе комплексного развития территорий построят новый технопарк, рассказал заместитель мэра Владимир Ефимов.

Росгидромет прогнозирует морозы до минус 12 градусов в столичном регионе на следующей неделе.

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