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Новости

Новости

31 января, 18:30

Новости

Новости часа: Собянин рассказал, каким будет цирк на проспекте Вернадского

Новости часа: Собянин рассказал, каким будет цирк на проспекте Вернадского

Новости часа: Собянин рассказал, каким будет цирк на проспекте Вернадского

Новости часа: Собянин рассказал об уникальной концепции цирка на проспекте Вернадского

Собянин рассказал, каким будет цирк на проспекте Вернадского после реконструкции

Новости часа: платформой "Электронный дом" пользуются более 2,1 млн человек – Собянин

На платформе "Электронный дом" появятся новые услуги и сервисы – Собянин

Новости часа: Сергей Собянин открыл уникальный ледовый дворец в Мнёвниковской пойме

Новости часа: Сергей Собянин рассказал об одном из крупнейших спортивных кластеров страны

Новости часа: ледовый театр заработает в ледовом дворце Татьяны Навки

Новости часа: в Мнёвниковской пойме будет создан современный спортивный кластер

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. После реконструкции цирк на проспекте Вернадского увеличит количество мест для зрителей с 3 до 5 тысяч, сообщил Сергей Собянин.

В Хорошёво-Мнёвниках по программе комплексного развития территорий построят новый технопарк, рассказал заместитель мэра Владимир Ефимов.

Росгидромет прогнозирует морозы до минус 12 градусов в столичном регионе на следующей неделе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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