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Новости

31 января, 16:45

Новости

Новости часа: Собянин рассказал, каким будет цирк на проспекте Вернадского

Новости часа: Собянин рассказал, каким будет цирк на проспекте Вернадского

Новости часа: Собянин рассказал об уникальной концепции цирка на проспекте Вернадского

Собянин рассказал, каким будет цирк на проспекте Вернадского после реконструкции

Новости часа: платформой "Электронный дом" пользуются более 2,1 млн человек – Собянин

На платформе "Электронный дом" появятся новые услуги и сервисы – Собянин

Новости часа: Сергей Собянин открыл уникальный ледовый дворец в Мнёвниковской пойме

Новости часа: Сергей Собянин рассказал об одном из крупнейших спортивных кластеров страны

Новости часа: ледовый театр заработает в ледовом дворце Татьяны Навки

Новости часа: в Мнёвниковской пойме будет создан современный спортивный кластер

Новости часа: Сергей Собянин открыл уникальный ледовый дворец в Мнёвниковской пойме

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Обновленный зал Большого Московского цирка станет вместительнее – число мест увеличат до 5 тысяч, сообщил Сергей Собянин.

В районе Хорошёво-Мнёвники на месте бывшей промзоны построят технопарк, рассказал заммэра Владимир Ефимов.

О мероприятиях проекта "Зима в Москве" теперь можно узнать по телефону горячей линии, проинформировали на mos.ru.

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