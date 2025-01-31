31 января, 16:45Новости
Новости часа: Собянин рассказал, каким будет цирк на проспекте Вернадского
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Обновленный зал Большого Московского цирка станет вместительнее – число мест увеличат до 5 тысяч, сообщил Сергей Собянин.
В районе Хорошёво-Мнёвники на месте бывшей промзоны построят технопарк, рассказал заммэра Владимир Ефимов.
О мероприятиях проекта "Зима в Москве" теперь можно узнать по телефону горячей линии, проинформировали на mos.ru.