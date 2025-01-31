31 января, 14:45Новости
Новости часа: Собянин рассказал об уникальной концепции цирка на проспекте Вернадского
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Концепция реконструкции здания Большого Московского цирка утверждена, сообщил Сергей Собянин.
Новую автомобильную дорогу в Коммунарке планируют запустить осенью, заявил заммэра Владимир Ефимов.
Врачи предупредили о начале сезона "грибной" аллергии. Из-за бесснежной зимы споры плесневых грибов в воздухе появились раньше обычного.