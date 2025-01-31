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Новости

31 января, 14:45

Новости

Новости часа: Собянин рассказал об уникальной концепции цирка на проспекте Вернадского

Новости часа: Собянин рассказал об уникальной концепции цирка на проспекте Вернадского

Собянин рассказал, каким будет цирк на проспекте Вернадского после реконструкции

Новости часа: платформой "Электронный дом" пользуются более 2,1 млн человек – Собянин

На платформе "Электронный дом" появятся новые услуги и сервисы – Собянин

Новости часа: Сергей Собянин открыл уникальный ледовый дворец в Мнёвниковской пойме

Новости часа: Сергей Собянин рассказал об одном из крупнейших спортивных кластеров страны

Новости часа: ледовый театр заработает в ледовом дворце Татьяны Навки

Новости часа: в Мнёвниковской пойме будет создан современный спортивный кластер

Новости часа: Сергей Собянин открыл уникальный ледовый дворец в Мнёвниковской пойме

Собянин рассказал о строительстве трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Концепция реконструкции здания Большого Московского цирка утверждена, сообщил Сергей Собянин.

Новую автомобильную дорогу в Коммунарке планируют запустить осенью, заявил заммэра Владимир Ефимов.

Врачи предупредили о начале сезона "грибной" аллергии. Из-за бесснежной зимы споры плесневых грибов в воздухе появились раньше обычного.

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