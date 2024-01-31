Новости часа: в Москве в 2024 году откроют 100 поликлиник после реконструкции

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 140 поликлиник Москвы, 100 из которых планируется запустить уже в этом году, будут полностью реконструированы и оснащены новым оборудованием, сообщил Сергей Собянин.

Жителей столицы предупредили о возможной гололедице на дорогах Москвы и просят быть аккуратнее за рулем. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Более 1,1 тысячи незаконных построек выявили на западе столицы в 2023 году, а почти 60 ветхих зданий восстановили. Об этом сообщила пресс-служба Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

