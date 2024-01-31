Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 января, 23:55

Новости

Новости часа: в Москве в 2024 году откроют 100 поликлиник после реконструкции

Новости часа: в Москве в 2024 году откроют 100 поликлиник после реконструкции

Новости часа: Собянин рассказал о втором этапе программы реконструкции поликлиник

Собянин: 26 объектов здравоохранения ввели в ТиНАО с 2012 года

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о развитии района Тропарево-Никулино

Собянин: улучшаем социальную и транспортную инфраструктуру Тропарево-Никулина

Новости часа: Собянин рассказал о втором этапе программы реконструкции поликлиник

Новости часа: Собянин рассказал о втором этапе программы реконструкции поликлиник

Собянин: в этом году планируем открыть 100 обновленных поликлиник

Новости часа: два спорткомплекса построят на территории бывшей промзоны Карачарово

Собянин рассказал о втором этапе программы реконструкции поликлиник

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 140 поликлиник Москвы, 100 из которых планируется запустить уже в этом году, будут полностью реконструированы и оснащены новым оборудованием, сообщил Сергей Собянин.

Жителей столицы предупредили о возможной гололедице на дорогах Москвы и просят быть аккуратнее за рулем. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Более 1,1 тысячи незаконных построек выявили на западе столицы в 2023 году, а почти 60 ветхих зданий восстановили. Об этом сообщила пресс-служба Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

Читайте также
мэр МосквыгородобществопогодавидеоДарья Тащина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика