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Новости

31 января, 20:00

Новости

Новости часа: Собянин рассказал о втором этапе программы реконструкции поликлиник

Новости часа: Собянин рассказал о втором этапе программы реконструкции поликлиник

Собянин: 26 объектов здравоохранения ввели в ТиНАО с 2012 года

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о развитии района Тропарево-Никулино

Собянин: улучшаем социальную и транспортную инфраструктуру Тропарево-Никулина

Новости часа: Собянин рассказал о втором этапе программы реконструкции поликлиник

Новости часа: Собянин рассказал о втором этапе программы реконструкции поликлиник

Собянин: в этом году планируем открыть 100 обновленных поликлиник

Новости часа: два спорткомплекса построят на территории бывшей промзоны Карачарово

Собянин рассказал о втором этапе программы реконструкции поликлиник

Новости часа: мэр Москвы рассказал о развитии медицинской инфраструктуры в ТиНАО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В рамках второго этапа реконструкции поликлиник в Москве будет отремонтировано 137 медучреждений. Об этом сообщил Сергей Собянин.

С 3 февраля вместо автобусов на маршрут № 736 в Печатниках выйдут электробусы, рассказали в столичном Дептрансе.

Москвичам напомнили, что выходить на лед во время оттепели опасно, контроль за акваторией усилен. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

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