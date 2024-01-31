Новости часа: Собянин рассказал о втором этапе программы реконструкции поликлиник

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В рамках второго этапа реконструкции поликлиник в Москве будет отремонтировано 137 медучреждений. Об этом сообщил Сергей Собянин.

С 3 февраля вместо автобусов на маршрут № 736 в Печатниках выйдут электробусы, рассказали в столичном Дептрансе.

Москвичам напомнили, что выходить на лед во время оттепели опасно, контроль за акваторией усилен. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.