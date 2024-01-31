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Новости

Новости

31 января, 23:00

Новости

Собянин: 26 объектов здравоохранения ввели в ТиНАО с 2012 года

Собянин: 26 объектов здравоохранения ввели в ТиНАО с 2012 года

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о развитии района Тропарево-Никулино

Собянин: улучшаем социальную и транспортную инфраструктуру Тропарево-Никулина

Новости часа: Собянин рассказал о втором этапе программы реконструкции поликлиник

Новости часа: Собянин рассказал о втором этапе программы реконструкции поликлиник

Собянин: в этом году планируем открыть 100 обновленных поликлиник

Новости часа: два спорткомплекса построят на территории бывшей промзоны Карачарово

Собянин рассказал о втором этапе программы реконструкции поликлиник

Новости часа: мэр Москвы рассказал о развитии медицинской инфраструктуры в ТиНАО

Собянин рассказал о крупнейших проектах в сфере здравоохранения в ТиНАО

Сергей Собянин рассказал, что с 2012 года городом в ТиНАО построено 14 объектов: больницы, подстанции скорой помощи, амбулатории и поликлиники. Еще 12 были построены инвесторами по современному московскому стандарту.

Вместе с новыми медицинскими учреждениями появляются и новые карьерные возможности для медиков. Так, по словам руководителя департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина, за последние 11 лет количество врачей в ТиНАО увеличилось в три раза.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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