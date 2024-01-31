Собянин: 26 объектов здравоохранения ввели в ТиНАО с 2012 года

Сергей Собянин рассказал, что с 2012 года городом в ТиНАО построено 14 объектов: больницы, подстанции скорой помощи, амбулатории и поликлиники. Еще 12 были построены инвесторами по современному московскому стандарту.

Вместе с новыми медицинскими учреждениями появляются и новые карьерные возможности для медиков. Так, по словам руководителя департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина, за последние 11 лет количество врачей в ТиНАО увеличилось в три раза.

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