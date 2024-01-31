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Новости

Новости

31 января, 18:00

Новости

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о развитии района Тропарево-Никулино

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о развитии района Тропарево-Никулино

Собянин: улучшаем социальную и транспортную инфраструктуру Тропарево-Никулина

Новости часа: Собянин рассказал о втором этапе программы реконструкции поликлиник

Новости часа: Собянин рассказал о втором этапе программы реконструкции поликлиник

Собянин: в этом году планируем открыть 100 обновленных поликлиник

Новости часа: два спорткомплекса построят на территории бывшей промзоны Карачарово

Собянин рассказал о втором этапе программы реконструкции поликлиник

Новости часа: мэр Москвы рассказал о развитии медицинской инфраструктуры в ТиНАО

Собянин рассказал о крупнейших проектах в сфере здравоохранения в ТиНАО

Новости часа: кварталы построят в Нижегородском и Левобережном районах, Ховрине и Зюзюне

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 50 детских и 15 спортивных площадок благоустроили в районе Тропарево-Никулино. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Средняя загрузка гостиниц Москвы за последний год составила 76%. Это данные комитета по туризму.

Для поездок по городу 1 февраля москвичам рекомендовали выбрать общественный транспорт. В столице ожидается ледяной дождь, сообщил Дептранс.

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