Новости часа: Сергей Собянин рассказал о развитии района Тропарево-Никулино

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 50 детских и 15 спортивных площадок благоустроили в районе Тропарево-Никулино. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Средняя загрузка гостиниц Москвы за последний год составила 76%. Это данные комитета по туризму.

Для поездок по городу 1 февраля москвичам рекомендовали выбрать общественный транспорт. В столице ожидается ледяной дождь, сообщил Дептранс.