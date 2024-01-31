Новости часа: Собянин рассказал о втором этапе программы реконструкции поликлиник

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве приступили ко второму этапу масштабной программы реконструкции поликлиник. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Москвичи воспользовались сервисом "Поиск по архивам" более 20 миллионов раз за год. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Оранжевый уровень опасности объявили в столице в ночь на 1 февраля из-за ледяного дождя и гололеда. Об этом заявили синоптики.