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31 января, 16:45

Новости

Новости часа: Собянин рассказал о втором этапе программы реконструкции поликлиник

Новости часа: Собянин рассказал о втором этапе программы реконструкции поликлиник

Новости часа: Собянин рассказал о втором этапе программы реконструкции поликлиник

Собянин: в этом году планируем открыть 100 обновленных поликлиник

Новости часа: два спорткомплекса построят на территории бывшей промзоны Карачарово

Собянин рассказал о втором этапе программы реконструкции поликлиник

Новости часа: мэр Москвы рассказал о развитии медицинской инфраструктуры в ТиНАО

Собянин рассказал о крупнейших проектах в сфере здравоохранения в ТиНАО

Новости часа: кварталы построят в Нижегородском и Левобережном районах, Ховрине и Зюзюне

Мэр Москвы рассказал о развитии медицинской инфраструктуры в ТиНАО

Собянин рассказал о новых проектах реорганизации полузаброшенных территорий

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве приступили ко второму этапу масштабной программы реконструкции поликлиник. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Москвичи воспользовались сервисом "Поиск по архивам" более 20 миллионов раз за год. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Оранжевый уровень опасности объявили в столице в ночь на 1 февраля из-за ледяного дождя и гололеда. Об этом заявили синоптики.

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