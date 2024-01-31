Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 января, 15:15

Новости

Собянин: в этом году планируем открыть 100 обновленных поликлиник

Собянин: в этом году планируем открыть 100 обновленных поликлиник

Новости часа: два спорткомплекса построят на территории бывшей промзоны Карачарово

Собянин рассказал о втором этапе программы реконструкции поликлиник

Новости часа: мэр Москвы рассказал о развитии медицинской инфраструктуры в ТиНАО

Собянин рассказал о крупнейших проектах в сфере здравоохранения в ТиНАО

Новости часа: кварталы построят в Нижегородском и Левобережном районах, Ховрине и Зюзюне

Мэр Москвы рассказал о развитии медицинской инфраструктуры в ТиНАО

Собянин рассказал о новых проектах реорганизации полузаброшенных территорий

Новости часа: Собянин принял решение о поддержке проектов Российского научного фонда

Собянин принял решение о поддержке проектов Российского научного фонда

Еще 100 поликлиник откроют в Москве после реконструкции в 2024 году. Одна из них – на улице 26 Бакинских комиссаров – должна принять пациентов уже в сентябре. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Ремонт в медучреждении начали еще в 2023 году. В ближайшем будущем у здания обновят фасад, коммуникации и лифт. Кроме того, установят современное оборудование. Так, поликлиника будет соответствовать новому московскому стандарту. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквымедицинавидеоРоман КарловКсения Чепенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика