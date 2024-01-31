Собянин: в этом году планируем открыть 100 обновленных поликлиник

Еще 100 поликлиник откроют в Москве после реконструкции в 2024 году. Одна из них – на улице 26 Бакинских комиссаров – должна принять пациентов уже в сентябре. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Ремонт в медучреждении начали еще в 2023 году. В ближайшем будущем у здания обновят фасад, коммуникации и лифт. Кроме того, установят современное оборудование. Так, поликлиника будет соответствовать новому московскому стандарту. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.