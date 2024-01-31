Новости часа: два спорткомплекса построят на территории бывшей промзоны Карачарово

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На территории бывшей промзоны Карачарово построят два спорткомплекса. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Москве построили 15 новостроек на месте снесенных по реновации домов. О строительных работах рассказали в департаменте градостроительной политики.

Температура в Москве 1 февраля приблизится к рекорду для этой даты – к 3 градусам тепла. О возможном повышении температуры сообщили синоптики.