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Новости

31 января, 15:00

Общество

Новости часа: два спорткомплекса построят на территории бывшей промзоны Карачарово

Новости часа: два спорткомплекса построят на территории бывшей промзоны Карачарово

Собянин рассказал о втором этапе программы реконструкции поликлиник

Новости часа: мэр Москвы рассказал о развитии медицинской инфраструктуры в ТиНАО

Собянин рассказал о крупнейших проектах в сфере здравоохранения в ТиНАО

Новости часа: кварталы построят в Нижегородском и Левобережном районах, Ховрине и Зюзюне

Мэр Москвы рассказал о развитии медицинской инфраструктуры в ТиНАО

Собянин рассказал о новых проектах реорганизации полузаброшенных территорий

Новости часа: Собянин принял решение о поддержке проектов Российского научного фонда

Собянин принял решение о поддержке проектов Российского научного фонда

Собянин рассказал о работе центра по производству электробусов в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На территории бывшей промзоны Карачарово построят два спорткомплекса. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Москве построили 15 новостроек на месте снесенных по реновации домов. О строительных работах рассказали в департаменте градостроительной политики.

Температура в Москве 1 февраля приблизится к рекорду для этой даты – к 3 градусам тепла. О возможном повышении температуры сообщили синоптики.

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