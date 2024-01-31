Мэр Москвы рассказал о развитии медицинской инфраструктуры в ТиНАО

За 12 лет в ТиНАО построили 26 больниц, поликлиник, подстанций скорой помощи и других медицинских организаций. Сергей Собянин заявил в своем телеграм-канале, что за этот срок в ТиНАО удалось создать плотную сеть необходимых учреждений для оказания качественной медпомощи.

Что изменилось в многопрофильном клиническом центре "Коммунарка"? Как еще медучреждения открыли в ТиНАО? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.