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Новости

31 января, 12:00

Общество

Новости часа: Собянин принял решение о поддержке проектов Российского научного фонда

Новости часа: Собянин принял решение о поддержке проектов Российского научного фонда

Собянин принял решение о поддержке проектов Российского научного фонда

Собянин рассказал о работе центра по производству электробусов в Москве

Собянин: 26 объектов здравоохранения ввели в ТиНАО с 2012 года

Сергей Собянин: 24,5 млн гостей посетили Москву в 2023 году

Сергей Собянин сообщил о росте числа промышленных предприятий в Москве

Сергей Собянин сообщил о росте числа промышленных предприятий в Москве

Новости часа: число предприятий пищевой промышленности выросло на 14% – мэр Москвы

Отборочный тур олимпиады "Курчатов" пройдет с 31 января до 14 февраля – Собянин

Новости часа: Собянин сообщил о росте числа промышленных предприятий в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва выделила грант Российскому научному фонду на проведение фундаментальных и поисковых исследований. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более шести миллионов вызовов приняли операторы столичной "Системы-112" за 2023 год. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Температура в феврале в Москве будет на 3–4 градуса выше нормы. Об этом предупредили синоптики.

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