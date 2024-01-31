Новости часа: Собянин принял решение о поддержке проектов Российского научного фонда

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва выделила грант Российскому научному фонду на проведение фундаментальных и поисковых исследований. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более шести миллионов вызовов приняли операторы столичной "Системы-112" за 2023 год. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Температура в феврале в Москве будет на 3–4 градуса выше нормы. Об этом предупредили синоптики.