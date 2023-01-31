Сергей Собянин: Москва одобрила гранты 15 высокотехнологичным компаниям

В Москве выделили гранты высокотехнологичным компаниям. Более 800 миллионов рублей получат 15 организаций, которые занимаются медициной, фармацевтикой, IT, а также работают по другим направлениям, где столице нужно активное развитие для импортозамещения. Об этом сообщил Сергей Собянин.

С помощью грантов производства могут компенсировать покупку недвижимости, подключение к инженерным сетям, а также приобретение оборудования и программного обеспечения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.