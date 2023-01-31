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Сергей Собянин: Москва одобрила гранты 15 высокотехнологичным компаниям

Сергей Собянин: Москва одобрила гранты 15 высокотехнологичным компаниям

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В Москве выделили гранты высокотехнологичным компаниям. Более 800 миллионов рублей получат 15 организаций, которые занимаются медициной, фармацевтикой, IT, а также работают по другим направлениям, где столице нужно активное развитие для импортозамещения. Об этом сообщил Сергей Собянин.

С помощью грантов производства могут компенсировать покупку недвижимости, подключение к инженерным сетям, а также приобретение оборудования и программного обеспечения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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