Новости часа: станцию Лесной городок будущего МЦД-4 открыли после масштабной реконструкции

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Станцию Лесной городок будущего МЦД-4 открыли после масштабной реконструкции. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Российские войска в ходе успешного наступления освободили населенный пункт Благодатное в ДНР. Об этом заявили в Минобороны.

Большинство проблем с обеспечением мобилизованных обмундированием решили. Об этом сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов.