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Политика

Новости часа: станцию Лесной городок будущего МЦД-4 открыли после масштабной реконструкции

Новости часа: станцию Лесной городок будущего МЦД-4 открыли после масштабной реконструкции

Собянин: пригородный вокзал Лесной Городок станет частью линии наземного метро

Собянин и Воробьев открыли 14-й пригородный вокзал на Калужском направлении МЖД

Собянин: пригородный вокзал Лесной Городок станет частью линии наземного метро

Новости часа: более 35 тыс организаций зарегистрировались на платформе МИК

Собянин: на платформе МИК зарегистрировалось более 35 тыс организаций из 82 регионов

Новости часа: Москва выделила 800 млн рублей грантами для высокотехнологичных компаний

Новости часа: около 100 тыс человек обеспечили надомным обслуживанием в Москве

Собянин рассказал о поддержке одиноких людей на дому социальными службами города

Собянин: инвестор построит в ТиНАО предприятие по производству труб из полимеров

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Станцию Лесной городок будущего МЦД-4 открыли после масштабной реконструкции. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Российские войска в ходе успешного наступления освободили населенный пункт Благодатное в ДНР. Об этом заявили в Минобороны.

Большинство проблем с обеспечением мобилизованных обмундированием решили. Об этом сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов.

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