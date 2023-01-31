Собянин: пригородный вокзал Лесной Городок станет частью линии наземного метро

Сергей Собянин и глава Подмосковья Андрей Воробьев открыли после реконструкции пригородный вокзал Лесной Городок будущего МЦД-4. Этот диаметр свяжет семь вокзалов столицы: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский и Белорусский.

Работы на объекте шли три с половиной года, при этом вокзал продолжал функционировать. Чтобы свести к минимуму неудобства для пассажиров, рядом с основной стройкой соорудили временный перрон.

Теперь на месте старой платформы – пригородный вокзал, в котором есть теплые залы ожидания, терминалы для покупки билетов, лифты и эскалаторы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.