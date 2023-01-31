Новости часа: более 35 тыс организаций зарегистрировались на платформе МИК

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 35 тысяч организаций зарегистрировались в Московском инновационном кластере. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В России растет число случаев гриппа В, при котором чаще диагностируют пневмонию. Это данные Роспотребнадзора.

Новый учебник истории с разделом про СВО будут массово использовать в школах с 2024–2025 учебного года. Об этом заявили в Минпросвещения.