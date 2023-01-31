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Новости

13:30

Общество

Новости часа: более 35 тыс организаций зарегистрировались на платформе МИК

Новости часа: более 35 тыс организаций зарегистрировались на платформе МИК

Собянин: на платформе МИК зарегистрировалось более 35 тыс организаций из 82 регионов

Новости часа: Москва выделила 800 млн рублей грантами для высокотехнологичных компаний

Новости часа: около 100 тыс человек обеспечили надомным обслуживанием в Москве

Собянин рассказал о поддержке одиноких людей на дому социальными службами города

Собянин: инвестор построит в ТиНАО предприятие по производству труб из полимеров

Собянин: число пользователей "Московской электронной школы" приближается к трем миллионам

Сергей Собянин рассказал о планах строительства 23 новых поликлиник

Новости часа: Сергей Собянин открыл новую поликлинику на Дмитровском шоссе

Собянин: в 2022 году в Москве сдано больше социальных объектов, чем годом ранее

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 35 тысяч организаций зарегистрировались в Московском инновационном кластере. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В России растет число случаев гриппа В, при котором чаще диагностируют пневмонию. Это данные Роспотребнадзора.

Новый учебник истории с разделом про СВО будут массово использовать в школах с 2024–2025 учебного года. Об этом заявили в Минпросвещения.

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