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Экономика

Собянин: на платформе МИК зарегистрировалось более 35 тыс организаций из 82 регионов

Собянин: на платформе МИК зарегистрировалось более 35 тыс организаций из 82 регионов

Новости часа: Москва выделила 800 млн рублей грантами для высокотехнологичных компаний

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Сергей Собянин рассказал о работе Московского инновационного кластера (МИК), который объединил уже 35 тысяч компаний из 82 российских регионов. Также градоначальник сообщил, что Москва выделила гранты высокотехнологичным компаниям. Более 800 миллионов рублей получат 15 организаций, которые занимаются медициной, фармацевтикой, IT-технологиями.

Гранты позволили компенсировать затраты на подключение к инженерным сетям и покупку недвижимости. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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