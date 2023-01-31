Новости часа: Москва выделила 800 млн рублей грантами для высокотехнологичных компаний

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 800 миллионов рублей выделили высокотехнологичным компаниям в Москве в рамках грантов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Первые две недели 2023 года демонстрируют рост спроса на недвижимость в Москве. Эти данные предоставил Росреестр.

Мартовское тепло продержится в Москве до выходных, 4–5 февраля. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.