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Общество

Новости часа: Москва выделила 800 млн рублей грантами для высокотехнологичных компаний

Новости часа: Москва выделила 800 млн рублей грантами для высокотехнологичных компаний

Новости часа: около 100 тыс человек обеспечили надомным обслуживанием в Москве

Собянин рассказал о поддержке одиноких людей на дому социальными службами города

Собянин: инвестор построит в ТиНАО предприятие по производству труб из полимеров

Собянин: число пользователей "Московской электронной школы" приближается к трем миллионам

Сергей Собянин рассказал о планах строительства 23 новых поликлиник

Новости часа: Сергей Собянин открыл новую поликлинику на Дмитровском шоссе

Собянин: в 2022 году в Москве сдано больше социальных объектов, чем годом ранее

Новости часа: поставки западных вооружений Киеву не изменят ход событий – Песков

Сергей Собянин открыл новую поликлинику на Дмитровском шоссе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 800 миллионов рублей выделили высокотехнологичным компаниям в Москве в рамках грантов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Первые две недели 2023 года демонстрируют рост спроса на недвижимость в Москве. Эти данные предоставил Росреестр.

Мартовское тепло продержится в Москве до выходных, 4–5 февраля. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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