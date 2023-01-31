Новости часа: около 100 тыс человек обеспечили надомным обслуживанием в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 100 тысяч человек обеспечили надомным обслуживанием в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Участок Люблинско-Дмитровской линии метро от станции "Яхромская" до "Физтеха" готов на 60%. Об этом заявил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

Adobe разрешила обновлять программы российским пользователям. Об этом сообщается на официальном сайте компании.