Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:00

Общество

Новости часа: около 100 тыс человек обеспечили надомным обслуживанием в Москве

Новости часа: около 100 тыс человек обеспечили надомным обслуживанием в Москве

Собянин рассказал о поддержке одиноких людей на дому социальными службами города

Собянин: инвестор построит в ТиНАО предприятие по производству труб из полимеров

Собянин: число пользователей "Московской электронной школы" приближается к трем миллионам

Сергей Собянин рассказал о планах строительства 23 новых поликлиник

Новости часа: Сергей Собянин открыл новую поликлинику на Дмитровском шоссе

Собянин: в 2022 году в Москве сдано больше социальных объектов, чем годом ранее

Новости часа: поставки западных вооружений Киеву не изменят ход событий – Песков

Сергей Собянин открыл новую поликлинику на Дмитровском шоссе

Собянин: число пользователей "Московской электронной школы" приближается к трем миллионам

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 100 тысяч человек обеспечили надомным обслуживанием в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Участок Люблинско-Дмитровской линии метро от станции "Яхромская" до "Физтеха" готов на 60%. Об этом заявил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

Adobe разрешила обновлять программы российским пользователям. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Читайте также
мэр МосквыобществогородстроительствометротехнологиивидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика