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Собянин рассказал о поддержке одиноких людей на дому социальными службами города

Собянин рассказал о поддержке одиноких людей на дому социальными службами города

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Тепло, общение и забота вошли в основу нового стандарта обслуживания москвичей на дому. О главных принципах работы городских социальных служб рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

Специализированную помощь по месту жительства получают около 100 тысяч человек – это пожилые и тяжело больные люди. За годы существования сервиса он значительно модернизировался. Например, подать заявку стало гораздо проще, так как больше не нужно обходить несколько инстанций. Теперь все делается в одном окне любого центра "Мои документы" или на портале mos.ru.

Кроме того, появились новые и разнообразные услуги для подопечных соцзащиты. И к каждому есть индивидуальный подход, который учитывает его личные потребности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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