Собянин предложил москвичам выбрать название новой уникальной автомагистрали

Столичные власти приняли решение объединить Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды в новую городскую магистраль. Сергей Собянин предложил москвичам выбрать для нее название. Об этом он написал на своем личном сайте.

По его словам, строительство этих двух внеуличных магистралей находится в завершающей стадии.

Собянин предложил на "Активном гражданине" проголосовать за название. Рассматривается идея назвать новую магистраль Московский скоростной диаметр. Мэр отметил, что по своим масштабам и значению она сопоставима с МКАД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.