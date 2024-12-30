Собянин сообщил об открытии двух новых пересадок в столичной подземке

В столичной подземке открылись две новые пересадки для удобства пассажиров. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Одна заработала между "Авиамоторной" Большой кольцевой линии и Калининской линии. Благодаря ей путь до станции БКЛ и в обратном направлении сократился почти в четыре раза. Другая пересадка – между "Электрозаводской" БКЛ и одноименной станцией Арбатско-Покровской линии. Новый переход поможет сэкономить горожанам на дороге в среднем 10 минут в день.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

