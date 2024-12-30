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30 декабря, 11:15

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Собянин рассказал о графике работы медицинских учреждений в новогодние праздники

Собянин рассказал о графике работы медицинских учреждений в новогодние праздники

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В новогодние праздники медицинские учреждения города будут работать по особому графику. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Сегодня взрослые поликлиники будут работать с 09:00 до 18:00. Все праздничные дни, начиная с 31-го числа и по 8 января, взрослые поликлиники будут открыты с 09:00 до 16:00. В таком же режиме будут работать женские консультации, но только те, которые имеют 10 и больше участков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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