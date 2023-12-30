Новости часа: службы городского хозяйства Москвы перешли на круглосуточное дежурство

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в телеграм-канале, что службы городского хозяйства переведены на круглосуточное дежурство к новогодним праздникам.

Московские библиотеки, парки и кинотеатры с 1 по 8 января приглашают всех желающих на свои новогодние мероприятия. На большинство из них вход свободный, сообщает телеграм-канал столичный департамент культуры.

Горячий чай и сладости раздают бесплатно с 30 декабря по 8 января на четырех причалах регулярных речных маршрутов. Об этом заявили в телеграм-канале Дептранса Москвы.