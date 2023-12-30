Новости часа: Москва выделила бригаду врачей для помощи раненым в Белгороде

Столичные власти выделили бригаду врачей в составе группы Минздрава РФ для оказания помощи пострадавшим в Белгороде. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

В Москве продлили упрощенное получение ночных пропусков для грузовиков еще на год. Об этом сообщает департамент транспорта Москвы в своем телеграм-канале.

В пресс-службе АО "Мосгаз" напомнили москвичам о правилах безопасности при эксплуатации газового оборудования в новогодние праздники.