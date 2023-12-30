Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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Новости

Новости

30 декабря, 21:30

Новости

Новости часа: Москва выделила бригаду врачей для помощи раненым в Белгороде

Новости часа: Москва выделила бригаду врачей для помощи раненым в Белгороде

Москва выделила бригаду врачей для помощи пострадавшим в Белгороде – Собянин

Новости часа: Собянин перевел коммунальные службы на круглосуточное дежурство к праздникам

Московские врачи окажут помощь пострадавшим в Белгороде

Собянин выразил соболезнования в связи с трагедией в Белгороде

Новости часа: службы горхозяйства Москвы перевели на круглосуточное дежурство

Службы горхозяйства переведены на круглосуточное дежурство к новогодним выходным – Собянин

Новости часа: завершилось голосование за любимые павильоны ВДНХ

Новости часа: москвичи выбрали любимые павильоны, фонтаны и исторические входы ВДНХ

Собянин: москвичи выбрали любимые павильоны, фонтаны и исторические входы ВДНХ

Столичные власти выделили бригаду врачей в составе группы Минздрава РФ для оказания помощи пострадавшим в Белгороде. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

В Москве продлили упрощенное получение ночных пропусков для грузовиков еще на год. Об этом сообщает департамент транспорта Москвы в своем телеграм-канале.

В пресс-службе АО "Мосгаз" напомнили москвичам о правилах безопасности при эксплуатации газового оборудования в новогодние праздники.

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