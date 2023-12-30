Москва выделила бригаду врачей для помощи пострадавшим в Белгороде – Собянин

Столичные власти выделили бригаду врачей в составе группы Минздрава РФ для оказания помощи пострадавшим в Белгороде. Мэр Москвы Сергей Собянин добавил, что при необходимости власти выделят необходимую помощь для восстановления города.

В Белгород по поручению Владимира Путина вылетела бригада Минздрава во главе с руководителем ведомства Михаилом Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим.

Собянин также сообщил, что все службы городского хозяйства переведены на круглосуточное дежурство к новогодним праздникам. Отмечается, что для своевременной уборки снега подготовлено необходимое количество специализированной техники.

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