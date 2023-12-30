Новости часа: Собянин перевел коммунальные службы на круглосуточное дежурство к праздникам

Все службы городского хозяйства Москвы переведены на круглосуточное дежурство в дни празднования Нового года и Рождества. Соответствующее решение принял Сергей Собянин.

Потолок станции "Трубная" Калужско-Рижской линии метро украсили более 400 новогодних фигур. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В Москве прошла премьера шоу "Новогодняя история игрушек" с известной фигуристкой Алиной Загитовой, передает ТАСС.