Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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Новости

Новости

30 декабря, 19:45

Новости

Новости часа: Собянин перевел коммунальные службы на круглосуточное дежурство к праздникам

Новости часа: Собянин перевел коммунальные службы на круглосуточное дежурство к праздникам

Московские врачи окажут помощь пострадавшим в Белгороде

Собянин выразил соболезнования в связи с трагедией в Белгороде

Новости часа: службы горхозяйства Москвы перевели на круглосуточное дежурство

Службы горхозяйства переведены на круглосуточное дежурство к новогодним выходным – Собянин

Новости часа: завершилось голосование за любимые павильоны ВДНХ

Новости часа: москвичи выбрали любимые павильоны, фонтаны и исторические входы ВДНХ

Собянин: москвичи выбрали любимые павильоны, фонтаны и исторические входы ВДНХ

Сергей Собянин принял участие в ежегодной благотворительной акции "Елка желаний"

Новости часа: в Москве планируют полностью заменить вагоны на Замоскворецкой линии метро

Все службы городского хозяйства Москвы переведены на круглосуточное дежурство в дни празднования Нового года и Рождества. Соответствующее решение принял Сергей Собянин.

Потолок станции "Трубная" Калужско-Рижской линии метро украсили более 400 новогодних фигур. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В Москве прошла премьера шоу "Новогодняя история игрушек" с известной фигуристкой Алиной Загитовой, передает ТАСС.

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