Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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Новости

Новости

30 декабря, 15:45

Город

Новости часа: службы горхозяйства Москвы перевели на круглосуточное дежурство

Новости часа: службы горхозяйства Москвы перевели на круглосуточное дежурство

Службы горхозяйства переведены на круглосуточное дежурство к новогодним выходным – Собянин

Новости часа: завершилось голосование за любимые павильоны ВДНХ

Новости часа: москвичи выбрали любимые павильоны, фонтаны и исторические входы ВДНХ

Собянин: москвичи выбрали любимые павильоны, фонтаны и исторические входы ВДНХ

Сергей Собянин принял участие в ежегодной благотворительной акции "Елка желаний"

Новости часа: в Москве планируют полностью заменить вагоны на Замоскворецкой линии метро

Новости часа: Собянин подвел итоги благоустройства зеленых зон в Москве

Сергей Собянин принял участие в ежегодной благотворительной акции "Елка желаний"

Сергей Собянин исполнил желания детей в благотворительной акции "Елка желаний"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Все службы городского хозяйства переведены на круглосуточное дежурство к новогодним праздникам. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Склады забытых вещей в метро будут работать в обычном режиме в новогодние выходные. Об этом предупредил Дептранс.

Восемь социальных объектов построили инвесторы в Москве по городской программе в 2023 году. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

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