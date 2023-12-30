Новости часа: службы горхозяйства Москвы перевели на круглосуточное дежурство

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Все службы городского хозяйства переведены на круглосуточное дежурство к новогодним праздникам. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Склады забытых вещей в метро будут работать в обычном режиме в новогодние выходные. Об этом предупредил Дептранс.

Восемь социальных объектов построили инвесторы в Москве по городской программе в 2023 году. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.