Новости часа: завершилось голосование за любимые павильоны ВДНХ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Завершилось голосование за любимые павильоны, фонтаны и исторические входы ВДНХ. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Mos.ru покажет в прямом эфире елку Мэра Москвы. Об этом говорится на официальном сайте Сергея Собянина.

Еще два детеныша капибары появились на свет в Московском зоопарке. Сообщается, что у пары капибар появилось третье совместное потомство, это второй помет за 2023 год.