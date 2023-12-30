Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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Новости

Новости

30 декабря, 12:45

Город

Новости часа: завершилось голосование за любимые павильоны ВДНХ

Новости часа: завершилось голосование за любимые павильоны ВДНХ

Новости часа: москвичи выбрали любимые павильоны, фонтаны и исторические входы ВДНХ

Собянин: москвичи выбрали любимые павильоны, фонтаны и исторические входы ВДНХ

Сергей Собянин принял участие в ежегодной благотворительной акции "Елка желаний"

Новости часа: в Москве планируют полностью заменить вагоны на Замоскворецкой линии метро

Новости часа: Собянин подвел итоги благоустройства зеленых зон в Москве

Сергей Собянин принял участие в ежегодной благотворительной акции "Елка желаний"

Сергей Собянин исполнил желания детей в благотворительной акции "Елка желаний"

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги благоустройства парков и скверов в 2023 году

Новости часа: Собянин открыл пятый международный автовокзал в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Завершилось голосование за любимые павильоны, фонтаны и исторические входы ВДНХ. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Mos.ru покажет в прямом эфире елку Мэра Москвы. Об этом говорится на официальном сайте Сергея Собянина.

Еще два детеныша капибары появились на свет в Московском зоопарке. Сообщается, что у пары капибар появилось третье совместное потомство, это второй помет за 2023 год.

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