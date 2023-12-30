Новости часа: москвичи выбрали любимые павильоны, фонтаны и исторические входы ВДНХ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москвичи выбрали любимые павильоны, фонтаны и исторические входы ВДНХ. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 10% месячной нормы осадков выпало в Москве в ночь на субботу, 30 декабря. Об этом сообщил столичные синоптики.

Столичная компания произвела свыше 130 зарядных станций для электромобилей. Об этом говорится на портале mos.ru.