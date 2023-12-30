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30 декабря, 11:45

Общество

Новости часа: москвичи выбрали любимые павильоны, фонтаны и исторические входы ВДНХ

Новости часа: москвичи выбрали любимые павильоны, фонтаны и исторические входы ВДНХ

Собянин: москвичи выбрали любимые павильоны, фонтаны и исторические входы ВДНХ

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москвичи выбрали любимые павильоны, фонтаны и исторические входы ВДНХ. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 10% месячной нормы осадков выпало в Москве в ночь на субботу, 30 декабря. Об этом сообщил столичные синоптики.

Столичная компания произвела свыше 130 зарядных станций для электромобилей. Об этом говорится на портале mos.ru.

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