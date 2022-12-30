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30 декабря, 22:30

Транспорт

Сергей Собянин заявил о завершении строительства Большой кольцевой линии метро

Сергей Собянин заявил о завершении строительства Большой кольцевой линии метро

Собянин провел технический пуск последнего участка БКЛ от "Каширской" до "Нижегородской"

Собянин заявил о завершении строительства Большой кольцевой линии метро

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Сергей Собянин заявил о завершении строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Мэр города провел технический пуск последнего участка БКЛ от "Каширской" до "Нижегородской".

Это означит, что строительство крупнейшей в мире кольцевой линии закончено. Специалистам осталось проверить детали работы станций в течение двух месяцев, а затем БКЛ будет полностью открыта для столичных пассажиров. Подробнее о новых столичных станциях – в эфире телеканала Москва 24.

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