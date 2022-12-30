Сергей Собянин заявил о завершении строительства Большой кольцевой линии метро

Сергей Собянин заявил о завершении строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Мэр города провел технический пуск последнего участка БКЛ от "Каширской" до "Нижегородской".

Это означит, что строительство крупнейшей в мире кольцевой линии закончено. Специалистам осталось проверить детали работы станций в течение двух месяцев, а затем БКЛ будет полностью открыта для столичных пассажиров. Подробнее о новых столичных станциях – в эфире телеканала Москва 24.