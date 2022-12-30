30 декабря, 12:15Транспорт
Собянин заявил о завершении строительства Большой кольцевой линии метро
Сергей Собянин заявил о завершении строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Мэр города провел технический пуск последнего участка БКЛ от "Каширской" до "Нижегородской".
По словам Собянина, это самый большой проект в мире кольцевых линий метро. Специалистам осталось проверить детали работы станций, на которые уйдут примерно два месяца, а затем БКЛ будет полностью открыта для столичных пассажиров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.