Собянин заявил о завершении строительства Большой кольцевой линии метро

Сергей Собянин заявил о завершении строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Мэр города провел технический пуск последнего участка БКЛ от "Каширской" до "Нижегородской".

По словам Собянина, это самый большой проект в мире кольцевых линий метро. Специалистам осталось проверить детали работы станций, на которые уйдут примерно два месяца, а затем БКЛ будет полностью открыта для столичных пассажиров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.