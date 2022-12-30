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30 декабря, 12:15

Транспорт

Собянин заявил о завершении строительства Большой кольцевой линии метро

Собянин заявил о завершении строительства Большой кольцевой линии метро

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Сергей Собянин заявил о завершении строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Мэр города провел технический пуск последнего участка БКЛ от "Каширской" до "Нижегородской".

По словам Собянина, это самый большой проект в мире кольцевых линий метро. Специалистам осталось проверить детали работы станций, на которые уйдут примерно два месяца, а затем БКЛ будет полностью открыта для столичных пассажиров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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