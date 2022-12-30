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Новости

30 декабря, 12:00

Политика

Новости часа: Собянин заявил о завершении строительства Большой кольцевой линии метро

Новости часа: Собянин заявил о завершении строительства Большой кольцевой линии метро

Собянин заявил о завершении строительства Большой кольцевой линии метро

Собянин открыл новые корпуса научно-исследовательского кластера МГТУ имени Баумана

Новости часа: в столице ожидается снегопад в ночь на 30 декабря

Собянин открыл новые корпуса МГТУ имени Баумана

Собянин рассказал о работе "Службы 112"

Собянин: в следующем году в Москве будет введено еще пять скоропомощных стационаров

Собянин открыл скоропомощной корпус ГКБ имени Вересаева

Собянин открыл скоропомощной корпус ГКБ имени Вересаева

Собянин открыл новый скоропомощной стационарный корпус ГКБ им Вересаева

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве закончили строительство Большой кольцевой линии метро, сообщил Сергей Собянин. Он провел провел технический пуск последнего участка БКЛ от "Каширской" до "Нижегородской".

Россия готова оперативно возобновить пассажирское сообщение с КНР при обращении Пекина. Об этом заявили в МИД РФ.

Снижение цен на автомобили в России достигает 18% по ряду брендов. Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

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