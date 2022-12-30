Новости часа: Собянин заявил о завершении строительства Большой кольцевой линии метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве закончили строительство Большой кольцевой линии метро, сообщил Сергей Собянин. Он провел провел технический пуск последнего участка БКЛ от "Каширской" до "Нижегородской".

Россия готова оперативно возобновить пассажирское сообщение с КНР при обращении Пекина. Об этом заявили в МИД РФ.

Снижение цен на автомобили в России достигает 18% по ряду брендов. Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.