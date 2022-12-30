Собянин заявил о завершении строительства Большой кольцевой линии метро

Строительство Большой кольцевой линии метро завершено. Об этом заявил Сергей Собянин во время технического пуска на последнем восточном участке кольца.

Отрезок между станциями "Каширская" и "Нижегородская" включает в себя четыре станции, а их открытие объединит сразу восемь районов. Кроме того, в Нагатинском затоне впервые появится станция метро. Для местных жителей это существенно сократит время поездок по городу.

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