Собянин заявил о строительстве 11 футбольных полей в столице

В Москве построят 11 профессиональных футбольных полей. Четыре из них будут готовы в 2022 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Летом открыли новое футбольное поле на Салтыковской улице. Благодаря системам подогрева и освещения площадку можно использовать круглый год и в любое время суток.

Кроме того, по просьбам жителей благоустроили Салтыковский лесопарк. Там открыли лыжный центр. Зимой в нем можно взять напрокат снаряжение и тюбинги, а летом – велосипеды и самокаты.

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