Собянин рассказал о благоустройстве видовых зон, скверов и площадей Ленинского проспекта

В 2022 году начнется благоустройство участка от Садового кольца до Университетского проспекта. Об этом рассказал в своем блоге Сергей Собянин.

Там появится зеленый буфер. Он отделит проезжую часть от пешеходной, чтобы сделать прогулки более уютными. Число полос для машин останется прежним. Особое внимание уделят скверам и другим местам отдыха.

Так, у входов в Нескучный сад появится больше зелени, в сквере по улице Академика Петровского обновят дорожки и освещение, заменят уличную мебель. Между полукруглыми домами, выходящими на площадь Гагарина, приведут в порядок площадку для собак.

На улице Академика Зелинского модернизируют бульвар. Территорию перед универмагом "Москва" расширят и высадят липовую аллею. А еще организуют удобные парковки. Ждет обновление и площадь Академика Тамма. Поделиться идеями по благоустройству можно на онлайн-платформе "Активный гражданин". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.