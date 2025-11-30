Собянин поздравил детский музыкальный театр "Домисолька" с 35-летием

Театр "Домисолька" отмечает 35-летие, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

По словам мэра, это крупнейший музыкальный детский театр столицы и одна из самых известных творческих студий страны. Там занимаются более тысячи детей от 3,5 до 17 лет. В основе обучения лежат 190 авторских программ – вокал, хореография, игра на инструментах, основы киномонтажа и многие другие.

