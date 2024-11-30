Сергей Собянин рассказал о работе столичных цифровых станций городского транспорта

Первые в России цифровые станции городского транспорта работают уже 3 месяца. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Они установлены на "Марьиной Роще" Большой кольцевой линии и в терминале №1 городского вокзала Нижегородская. На цифровых указателях можно найти информацию о маршрутах и правилах поведения в метро. Еще с их помощью можно спланировать поездки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.