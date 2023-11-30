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Новости

30 ноября, 22:00

Культура

Новости часа: каток открыли на главной площади Северного речного вокзала

Новости часа: каток открыли на главной площади Северного речного вокзала

Новости часа: на главной площади Северного речного вокзала открылся каток

Новости часа: более тысячи катков откроют в столице этой зимой

На Северном речном вокзале открылся каток с искусственным льдом – Собянин

Собянин: открыли каток на главной площади Северного речного вокзала

Новости часа: Собянин наградил лауреатов конкурса "Московская реставрация"

Новости часа: мэр Москвы сообщил о планах создания 120 тыс рабочих мест в разных отраслях

Собянин открыл выставку "ПРОреставрацию"

Новости часа: Собянин рассказал о реставрации памятников архитектуры в Москве

Собянин открыл выставку "ПРОреставрацию"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Каток с искусственным льдом открыт на главной площади Северного речного вокзала. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В Москве с инвесторами заключили 10 договоров на строительство спортобъектов. Об этом рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Выставку о ключевых сражениях Великой Отечественной войны откроют в Москве 8 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Выставочного зала федеральных архивов.

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