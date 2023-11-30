Новости часа: каток открыли на главной площади Северного речного вокзала

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Каток с искусственным льдом открыт на главной площади Северного речного вокзала. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В Москве с инвесторами заключили 10 договоров на строительство спортобъектов. Об этом рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Выставку о ключевых сражениях Великой Отечественной войны откроют в Москве 8 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Выставочного зала федеральных архивов.