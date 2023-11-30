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30 ноября, 12:00

Общество

Новости часа: программа по созданию рабочих мест охватила практически все районы – Собянин

Новости часа: программа по созданию рабочих мест охватила практически все районы – Собянин

Мэр Москвы: программа по созданию рабочих мест охватила практически все районы

Мэр Москвы сообщил о планах создания 120 тыс рабочих мест в разных отраслях

Собянин: службе оперативного контроля Мосэкомониторинга исполнилось пять лет

Собянин рассказал, как в Москве готовят будущих инженеров и IT-специалистов

Собянин рассказал, как Москва развивает инфраструктуру для домашних животных

Сергей Собянин сообщил об открытии в Москве постоянного рыбного мегарынка

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Новости часа: в столице с 2012 года отремонтировали 10 пешеходных мостов Москвы-реки

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Программа стимулирования создания мест приложения труда обеспечит работой порядка 120 тысяч москвичей. Об этом рассказал Сергей Собянин.

У станции метро "Царицыно" закончили благоустройство. Об этом сообщил Дептранс.

Москвичей просят пересесть на общественный транспорт из-за снегопада. Во второй половине дня 30 ноября ожидается затруднение движения на МКАД, ТТК и на вылетных мистралях по направлению в область,

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