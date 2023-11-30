30 ноября, 12:00Общество
Новости часа: программа по созданию рабочих мест охватила практически все районы – Собянин
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Программа стимулирования создания мест приложения труда обеспечит работой порядка 120 тысяч москвичей. Об этом рассказал Сергей Собянин.
У станции метро "Царицыно" закончили благоустройство. Об этом сообщил Дептранс.
Москвичей просят пересесть на общественный транспорт из-за снегопада. Во второй половине дня 30 ноября ожидается затруднение движения на МКАД, ТТК и на вылетных мистралях по направлению в область,