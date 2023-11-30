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Новости

30 ноября, 11:15

Новости

Собянин: службе оперативного контроля Мосэкомониторинга исполнилось пять лет

Собянин: службе оперативного контроля Мосэкомониторинга исполнилось пять лет

Собянин рассказал, как в Москве готовят будущих инженеров и IT-специалистов

Собянин рассказал, как Москва развивает инфраструктуру для домашних животных

Сергей Собянин сообщил об открытии в Москве постоянного рыбного мегарынка

Новости часа: на Тихвинской улице восстановили движение трамваев

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Сергей Собянин сообщил об открытии в Москве постоянного рыбного мегарынка

Новости часа: сборная Москвы стала лидером медального зачета на чемпионате "Профессионалы"

Мосэкомониторингу исполнилось 5 лет. Об этом сообщил Серей Собянин.

По словам главы города, благодаря работе сотрудников ведомства концентрация вредных частиц в атмосфере столицы снизилась на 20%. Специалисты анализируют обращения граждан и данные о незаконном сжигании мусора, следят за концентрацией вредных веществ в воздухе и станциями автоматического контроля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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