Собянин: службе оперативного контроля Мосэкомониторинга исполнилось пять лет

Мосэкомониторингу исполнилось 5 лет. Об этом сообщил Серей Собянин.

По словам главы города, благодаря работе сотрудников ведомства концентрация вредных частиц в атмосфере столицы снизилась на 20%. Специалисты анализируют обращения граждан и данные о незаконном сжигании мусора, следят за концентрацией вредных веществ в воздухе и станциями автоматического контроля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.