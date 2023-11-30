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Новости

30 ноября, 08:45

Новости

Собянин рассказал, как в Москве готовят будущих инженеров и IT-специалистов

Собянин рассказал, как в Москве готовят будущих инженеров и IT-специалистов

Собянин рассказал, как Москва развивает инфраструктуру для домашних животных

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Московские школы по особой программе готовят будущих инженеров и айтишников. О столичном подходе к предпрофессиональному образованию рассказал в своем блоге Сергей Собянин.

Среди принципов столичной методики – углубленное изучение профильных предметов и обязательные спецкурсы. На них подростков всесторонне знакомят с особенностями будущих профессий. Первые навыки школьники получают прямо на предприятиях. Около 50 высокотехнологичных производств уже провели свыше 120 экскурсий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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