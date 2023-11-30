Собянин рассказал, как в Москве готовят будущих инженеров и IT-специалистов

Московские школы по особой программе готовят будущих инженеров и айтишников. О столичном подходе к предпрофессиональному образованию рассказал в своем блоге Сергей Собянин.

Среди принципов столичной методики – углубленное изучение профильных предметов и обязательные спецкурсы. На них подростков всесторонне знакомят с особенностями будущих профессий. Первые навыки школьники получают прямо на предприятиях. Около 50 высокотехнологичных производств уже провели свыше 120 экскурсий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.